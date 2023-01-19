«Ожидает судьба Риббентропа». МИД Украины прокомментировал новое антисемитское высказывание Лаврова 19 января, 13:33 Сергей Лавров сравнил российских военных преступников с жертвами нацистов (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Министерство иностранных дел осудило скандальные высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, сравнившего противодействие российской агрессии с Холокостом.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, проведение параллелей между россиянами, ведущими захватническую войну, и жертвами нацизма оскорбляют память миллионов евреев.

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Во время своей ежегодной пресс-конференции Лавров заявил, что в вопросе Украины США и их союзники якобы пытаются подчинить Европу для «окончательного решения российского вопроса».

«Подобно тому, как Гитлер хотел „окончательного решения“ еврейского вопроса. Теперь, если вы читаете западных политиков… они четко говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — пожаловался российский министр.

В свою очередь украинская сторона решительно осудила его позорное заявление, обратив внимание на то, насколько глубоко антисемитизм укоренился среди российских элит.

«Современная Россия полна ненависти к другим народам… Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова. На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву», — подчеркнул Николенко.