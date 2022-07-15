МИД Украины опроверг заявление Орбана, будто санкции против РФ «убивают» экономику ЕС

15 июля, 15:14
В украинском МИД напомнили Виктору Орбану о многочисленных военных преступлениях РФ (Фото:REUTERS/Eric Vidal)

В украинском МИД напомнили Виктору Орбану о многочисленных военных преступлениях РФ (Фото:REUTERS/Eric Vidal)

В Министерстве иностранных дел считают необоснованными заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, будто европейские санкции в отношении кремлевского режима за агрессию против Украины «неэффективны».

Об этом в комментарии НВ сказал спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также:
Вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Являясь сторонником российского диктатора Владимира Путина, глава венгерского правительства утверждает, что введенные против РФ ограничения якобы никак ее не ослабили, а сама экономика Евросоюза начала «задыхаться».

Видео дня

В свою очередь Николенко это опроверг, отметив, что санкции «помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны».

Читайте также:

Среди «гостей» Орбана были люди с масками Путина и патриарха Кирилла (Фото:Antek Iwańczuk) «Показали лицо Орбана». В Польше под посольством Венгрии активисты устроили перформанс с «украинской кровью и плясками на костях» — фото

«Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах. Премьер-министр Венгрии должен призывать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а, наоборот — к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики», — подчеркнул дипломат.

По его словам, гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни, можно лишь принудив РФ к миру.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Венгрия Российская агрессия МИД Украины Санкции против России Виктор Орбан Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Белорусская армия на учениях (Фото:Минобороны Беларуси)
«Каша в головах» /
Белорусы наконец-то начинают понимать, что реальной угрозой является именно Россия — интервью с Вячоркой
15 июля, 09:01
Страны
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Некоторые люди чувствуют злобу, когда голодны и на это есть физиологические причины (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Правильное питание /
Голод — это тоже эмоция и с ней можно бороться. Вы этого не знали и потому набираете вес
15 июля, 08:08
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X