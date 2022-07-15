МИД Украины опроверг заявление Орбана, будто санкции против РФ «убивают» экономику ЕС 15 июля, 15:14 В украинском МИД напомнили Виктору Орбану о многочисленных военных преступлениях РФ (Фото:REUTERS/Eric Vidal)

В Министерстве иностранных дел считают необоснованными заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, будто европейские санкции в отношении кремлевского режима за агрессию против Украины «неэффективны».

Об этом в комментарии НВ сказал спикер МИД Олег Николенко.

Являясь сторонником российского диктатора Владимира Путина, глава венгерского правительства утверждает, что введенные против РФ ограничения якобы никак ее не ослабили, а сама экономика Евросоюза начала «задыхаться».

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В свою очередь Николенко это опроверг, отметив, что санкции «помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны».

«Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах. Премьер-министр Венгрии должен призывать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а, наоборот — к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики», — подчеркнул дипломат.

По его словам, гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни, можно лишь принудив РФ к миру.

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