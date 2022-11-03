«Позиция силы». В МИД объяснили, как РФ вернули к выполнению зернового соглашения, и опровергли фейк Путина о новых гарантиях

3 ноября, 10:39
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Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что никаких новых обязательств Украина на себя не взяла (Фото:НВ)

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что никаких новых обязательств Украина на себя не взяла (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о возвращении РФ к выполнению зернового соглашения после якобы предоставления Киевом «гарантий» о неиспользовании экспортного коридора в военных целях.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина и так не использовала зерновой коридор в военных целях и не планировала это делать в дальнейшем, поскольку четко соблюдает положения зернового соглашения.

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«Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности», — написал Николенко в Facebook в четверг, 3 ноября.

Он подчеркнул, что никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, украинская сторона на себя не принимала.

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«Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат», — объяснил украинский дипломат.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02T9XtMG3vCERDHAoFWW8Ck2kRvT6TQMrXV8fHb5Fa9NeL7odCPuNiyFjb1HJtjoVyl

Зерновое соглашение было достигнуто 22 июля. Оно предусматривает безопасный вывоз зерна из ранее заблокированных Россией украинских портов по Черному морю.

29 октября кремлевский режим заявил, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной были названы взрывы во временно оккупированном Россией Севастополе, в которых она обвиняет Украину и Британию.

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Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров.

Киев назвал выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркнул, что российский предлог для этого — фальшивый.

Уже спустя пару дней, 2 ноября, РФ заявила, что возвращается к выполнению договора.

В российском Минобороны заявляли, что Москва получила «письменные гарантии» от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже Путин озвучил другую информацию: по его словам, «гарантии» передала Турция, а не Украина непосредственно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Российская агрессия МИД Украины Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Война России против Украины зерновое соглашение

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