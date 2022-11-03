«Позиция силы». В МИД объяснили, как РФ вернули к выполнению зернового соглашения, и опровергли фейк Путина о новых гарантиях 3 ноября, 10:39 Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что никаких новых обязательств Украина на себя не взяла (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о возвращении РФ к выполнению зернового соглашения после якобы предоставления Киевом «гарантий» о неиспользовании экспортного коридора в военных целях.



Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина и так не использовала зерновой коридор в военных целях и не планировала это делать в дальнейшем, поскольку четко соблюдает положения зернового соглашения.



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«Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности», — написал Николенко в Facebook в четверг, 3 ноября.

Он подчеркнул, что никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, украинская сторона на себя не принимала.

«Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат», — объяснил украинский дипломат.

Зерновое соглашение было достигнуто 22 июля. Оно предусматривает безопасный вывоз зерна из ранее заблокированных Россией украинских портов по Черному морю.

29 октября кремлевский режим заявил, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной были названы взрывы во временно оккупированном Россией Севастополе, в которых она обвиняет Украину и Британию.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров.

Киев назвал выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркнул, что российский предлог для этого — фальшивый.

Уже спустя пару дней, 2 ноября, РФ заявила, что возвращается к выполнению договора.

В российском Минобороны заявляли, что Москва получила «письменные гарантии» от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже Путин озвучил другую информацию: по его словам, «гарантии» передала Турция, а не Украина непосредственно.