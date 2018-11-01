01 ноября 2018, четверг

МИД Украины о российских санкциях: Это продолжение агрессии

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МИД Украины
Фото: Andrew Milligan sumo/Flickr

МИД Украины

МИД Украины назвал санкции России против украинских физических и юридических лиц продолжением российской агрессии.

"Расцениваем введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии.Оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", - говорится в сообщении.

Киев будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

В МИД напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию, они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей.

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1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.

Кто попал в санкционный список РФ

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