МИД Украины назначил уполномоченного по трансграничному сотрудничеству

Министерство иностранных дел Украины назначило посла по особым поручениям Николая Балтажи уполномоченным по трансграничному сотрудничеству. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.

Министр также анонсировал встречу нового уполномоченного с венгерскими коллегами, которая пройдет на следующей неделе.

По его словам, 26 ноября представители Украины и Венгрии обсудили ряд конкретных проектов по сотрудничеству.

"Важно, что на этих (украинско-венгерских – НВ) консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажи лично познакомился со своими венгерскими коллегами", – написал министр на своей странице в Фейсбуке в субботу.

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