СМИ сообщили, что Украина просила не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС. В МИД это опровергли 12 января, 14:59 В МИД отметили, что на Беларусь сейчас наложен целый ряд санкций (Фото:НВ)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг сообщения СМИ о якобы просьбе властей Украины не включать Беларусь в последние санкционные пакеты ЕС.

Речь идет об информации, обнародованной в четверг, 12 января, корреспондентом Радио Свобода Рикардом Джозвяком.

По его словам, одной из причин, почему Беларусь не попала под санкции наравне с Россией является то, что «Украина попросила не включать в них Минск».

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В свою очередь Николенко заявил, что это «не соответствует действительности».

«Нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело», — пояснил он у себя в Facebook.

Представитель МИД также напомнил, что на сегодняшний день на Беларусь наложен целый ряд как секторальных санкций, так и персональных (против диктатора Александра Лукашенко, военного командования, пропагандистов, 25 государственных органов и компаний ВПК).