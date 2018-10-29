МИД РФ: Вступление Украины и Грузии в НАТО создаст колоссальные проблемы для России

В МИД РФ заявили, что в случае вступления Украины в НАТО выстроит на границе "оборонительные эшелоны"

Возможное членство Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, к которому стремятся обе страны, станет для России "колоссальной проблемой".

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает Интерфакс-Украина.

"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - пожаловался он.

По словам Келина, в таком случае России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

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В то же время он отметил, что не думает, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.