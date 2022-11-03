Мародеры и военные преступники. МИД осудил депортацию, которую оккупанты проводят в Херсонской и Запорожской областях 3 ноября, 21:41 Российские оккупанты продолжают принудительную «эвакуацию» жителей Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство иностранных дел Украины осудило депортацию российскими оккупантами украинцев со временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает пресс-служба МИД в четверг, 3 ноября, российская оккупационная «администрация» начала депортацию жителей левобережной части Херсонской области, в первую очередь Скадовского и Каховского районов, во временно оккупированный Крым или на территорию страны-агрессора. Оккупанты также проводят принудительное перемещение жителей Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.



Видео дня

«На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу», — добавили в МИД,



Украинское внешнеполитическое ведомство напомнило, что действия РФ грубо нарушают международное право. Параллельно с депортацией местных жителей российские оккупанты грабят промышленные, инфраструктурные, культурно-образовательные и медицинские учреждения, крадут из домов и квартир.

В МИД предупредили, что россияне, совершающие преступления против украинского народа, понесут наказание. Ведомство призвало международное сообщество осудить действия страны-агрессора, ввести новые санкции против РФ и усилить военную помощь Украине.

«Нанесение Россией масштабных гуманитарных страданий невинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, угоняют и вывозят машины скорой помощи и оборудование из больниц.

3 ноября стало известно, что в захваченном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский триколор. Мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В ОК Юг заявили, что исчезновение российского флага может быть провокацией оккупантов.

2 ноября фейковые оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что «зону эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширили» на 15 километров от Днепра. Сальдо рассказывал, что все фейковые «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра, опасаясь наступления ВСУ.



Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон в ноябре.

