29 сентября 2018, суббота

МИД проверит наличие украинцев среди пострадавших от стихийного бедствия в Индонезии

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Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие лиц с гражданством Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее сообщалось, что более 380 человек погибли и более 350 человек получили травмы в результате землетрясения и цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.

Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Сильные толчки продолжают фиксироваться до сих пор. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров.

Ранее сообщалось о 48 погибших.

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