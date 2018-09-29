МИД проверит наличие украинцев среди пострадавших от стихийного бедствия в Индонезии

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие лиц с гражданством Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что более 380 человек погибли и более 350 человек получили травмы в результате землетрясения и цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.

Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Сильные толчки продолжают фиксироваться до сих пор. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров.

Ранее сообщалось о 48 погибших.