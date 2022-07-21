Иран попытался оправдать агрессию РФ мнимой «угрозой» со стороны НАТО. МИД Украины ответил 21 июля, 12:46 В МИД заявили, что подобные заявления Ирана «безосновательны и манипулятивны» (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS)

Министерство иностранных дел выразило озабоченность в связи с изменением риторики Тегерана относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в комментарии НВ рассказал спикер ведомства Олег Николенко, комментируя провокационные высказывания властей Ирана во время визита туда российского диктатора Владимира Путина.

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В ходе переговоров с ним верховный лидер страны Али Хаменеи высказал мнение, что РФ напала на Украину якобы для того, чтобы остановить некую «угрозу» НАТО.

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время Альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — заявил он.

В свою очередь Николенко отметил, что безосновательными обвинениями в адрес НАТО Иран пытается оправдать ничем не спровоцированную кремлевскую агрессию.

«С начала полномасштабной войны РФ Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона озабочена изменением риторики со стороны иранского руководства. Попустительство агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира», — пояснил дипломат.

В связи с этим он подчеркнул, что любые обвинения в якобы подготовке нападения на РФ «безосновательны и манипулятивны», и призвал иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, подпитывающих российскую агрессию против Украины.

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