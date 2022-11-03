МИД призвал Пекин надавить на Москву из-за обстрела китайского терминала в Николаевском морпорту 3 ноября, 18:20 В результате удара РФ в порту было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла (Фото:ГСЧС)

Министерство иностранных дел призвало официальный Пекин к давлению на Москву в связи с ударом ВС РФ по терминалу в Николаевском морском порту, арендованному китайской корпорацией.

По словам спикера МИД Олега Николенко, в результате российской атаки было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму $26 млн.

Кроме того, под угрозой удара со стороны российских войск находится также еще один терминал, которым владеет китайская сторона, в связи с чем он призвал повлиять на кремлевский режим.

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«Обстрелы китайского терминала в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий», — написал Николенко у себя в Facebook.