«У Киева агрессивных намерений нет». МИД ответил на заявление Лукашенко по поводу «пакта о ненападении» от Украины

24 января, 14:08
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Александр Лукашенко (Фото:Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Министерстве иностранных дел заявили, что у Украины нет агрессивных намерений по отношению к Беларуси.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь МИД Олег Николенко предостерег Беларусь от участия в войне на стороне РФ.

«Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси», — сказал он.

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Николенко отметил, что Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси, добавил он.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить «пакт о ненападении».

https://www.youtube.com/watch?v=UeFqmmBlpCw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко МИД Украины Война России против Украины

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