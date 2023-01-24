«У Киева агрессивных намерений нет». МИД ответил на заявление Лукашенко по поводу «пакта о ненападении» от Украины 24 января, 14:08 Александр Лукашенко (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Министерстве иностранных дел заявили, что у Украины нет агрессивных намерений по отношению к Беларуси.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь МИД Олег Николенко предостерег Беларусь от участия в войне на стороне РФ.

«Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси», — сказал он.

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Николенко отметил, что Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси, добавил он.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить «пакт о ненападении».