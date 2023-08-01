МИД Украины ответил на заявление Гончаренко о том, что Резникова назначат послом в Великобритании 1 августа, 14:56 МИД Украины (Фото:NV)

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя информацию о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить и назначить послом в Великобритании, призвал нардепов «не заниматься кадровыми назначениями».

Спикер заявил, что решение о назначении послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел.

По его словам, рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается.

Видео дня

«В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции», — сказал Николенко Интерфакс-Украина.

1 августа народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Великобритании.

По его словам, Резников и сам не против уйти с должности министра.

«Он очень хотел перейти в Министерство юстиции», — добавил Гончаренко.

Депутат заявил, что после увольнения Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании, в Офисе президента решили отправить послом не профессионального дипломата, а министра.

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.