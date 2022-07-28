МИД ответил фанатами Фенербахче, скандировавшим имя Путина во время матча с Динамо 28 июля, 10:45 Динамо победило Фенербахче со счетом 2:1 (Фото:fcdynamo.com)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандирование фанатами Фенербахче имени российского диктатора Владимира Путина во время матча с киевским Динамо.

Как отметил спикер МИД Олега Николенко, такая выходка турецких болельщиков никак не помогла их футболистам, в то время как кричалка украинцев о ВСУ принесла им победу.

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«В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики Фенербахче скандировали имя президента России Владимира Путина, а болельщики киевского Динамо — ВСУ. ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, надаем и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь тренер динамовцев Мирча Луческу раскритиковал турецких фанатов, заявив, что не ожидал от них такого.

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