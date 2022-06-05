«Венгрия уже бывала на стороне зла»: МИД Украины отреагировал на оскорбления в адрес Зеленского 5 июня, 13:29 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины призвал самого Ласло Кевера предоставить «справку о психическом здоровье» (Фото:444.hu)

В Министерстве иностранных дел отреагировали на оскорбительные высказывания спикера венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Речь идет об интервью, в котором он усомнился в психическом здоровье украинского лидера.

В свою очередь представитель МИД Олег Николенко отметил, что подобные обвинения связаны с прокремлевской позицией целого ряда венгерского политиков, которые «настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления РФ».

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«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — написал он у себя в Facebook.

При этом Николенко отметил, что такая лояльность к РФ его не удивляет, «ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Позиция Венгрии по поводу войны РФ против Украины остается нестабильной. Президент страны Каталин Новак официально осудила российскую агрессию, однако премьер-министр Виктор Орбан и некоторые другие венгерские чиновники выступают против усиления санкционного давления на кремлевский режим.

В частности Венгрия долго блокировала нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность, и называл новый пакет санкций «исторической ошибкой». В конце концов ЕС ввел лишь частичный запрет на импорт российской нефти, сделав исключение для трубопроводных поставок. Также официальный Будапешт выступил против санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Кроме того, Венгрия запретила поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию.

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