«Список позора». МИД инициирует запрет на въезд иностранным журналистам, которые ездили в пресс-тур на временно оккупированные территории

Украинский МИД осудил пресс-туры иностранных журналистов на временно оккупированные территории , которые организовывало Минобороны РФ. Журналистам, которые принимали в этом участие, инициируют запрет на въезд на территорию Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает NV.

Он рассказал, что ранее украинское внешнеполитическое ведомство узнало о пропагандистском туре ряда иностранных СМИ, организованном Минобороны РФ.

Российское министерство свозило журналистов в Авдеевку и Курахово, где, по словам Тихого, «показывало все, что хотело показать».

«Мы много раз предупреждали о таких турах все СМИ — все прекрасно знают, что эти туры противозаконны, потому что они пересекают украинскую государственную границу с нарушением международного права и национального законодательства Украины. А во-вторых, они просто аморальны, потому что в это время украинские журналисты сидят в российских тюрьмах, журналистов убивает Россия на фронте», — говорит спикер МИД.

Тихий отметил, что Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. Вместе с тем, в это время «кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства».

Представитель МИД говорит, что на временно оккупированные территории Украины ездили представители таких медиа: AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix, Milliyet.

Он заявил, что это — список позора, и Министерство иностранных дел уже инициировало «соответствующие реагирования».

«Мы, во-первых, свяжемся со всеми этими изданиями — непосредственно на уровне их штаб-квартир в их столицах, где донесем официальную недопустимость таких действий и требование с украинской стороны прекратить такие действия по нарушению украинского законодательства и международного права», — сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что кроме журналистов, участие приняли и отдельные граждане, блогеры и бывшие чиновники из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции и Турции.

Тихий не огласил имена, однако отметил, что у министерства есть их список.

«По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запрет на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать эту границу. Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, бесспорно будут и более широкие последствия для их репутации и работы», — подчеркнул представитель МИД.

Георгий Тихий говорит, что у большинства медиа, которые посещали временно оккупированные территории, есть украинские команды и съемочные группы, которые работают на фронте и рассказывают миру правду о российской агрессии.

По его словам, в МИД считают, что они не должны становиться жертвами беспринципных решений, которые «принимают их безответственные руководители в штаб-квартирах, в их московских офисах».

«Люди, которые принимают эти решения, сидят в уютных офисах и им ничего не угрожает, тогда как их коллеги в Украине работают на передовой и сталкиваются каждый день с рисками для своей жизни и здоровья», — подчеркнул Тихий.

Он добавил, что обратится к силовым структурам и попросит их в дальнейшем способствовать этим украинским командам, «чтобы последствия поведения их коллег на них не повлияли».