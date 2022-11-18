«Экономика откатилась на 30 лет»: МИД «разнес» заявление Венгрии о якобы неэффективности санкций против РФ
МИД Украины доказал, что в реальности экономике РФ был нанесен колоссальный урон (Фото:НВ)
Министерство иностранных дел опровергло заявления о том, что санкционное давление на кремлевский режим за его агрессию против Украины оказалось якобы неэффективным.
Такое мнение ранее высказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.
По его словам, введенные против РФ западные санкции никак на ней не сказались, в связи с чем призвал выступавших за их введение лидеров ЕС подать в отставку.
В свою очередь спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко привел цифры, представленные Советом Евросоюза, Всемирным банком и Международным валютным фондом, согласно которым российской экономике был нанесен колоссальный ущерб.
«Вот что мы видим по России:
— падение ВВП от 5,5% до 9%;
— уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30−35%;
— сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
— выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
— инфляция на уровне 22%;
— невозможность импортировать технологии и комплектующие;
— стремительное сокращение производства;
— обесценивание рынка капитала.
Российская экономика откатилась на 30 лет назад", — подчеркнул представитель МИД.
Николенко также отметил, что «будто в Москве и Будапеште не пытались преуменьшать эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины».
«Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?», — поинтересовался украинский дипломат.