«Экономика откатилась на 30 лет»: МИД «разнес» заявление Венгрии о якобы неэффективности санкций против РФ

18 ноября, 11:54
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МИД Украины доказал, что в реальности экономике РФ был нанесен колоссальный урон (Фото:НВ)

МИД Украины доказал, что в реальности экономике РФ был нанесен колоссальный урон (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел опровергло заявления о том, что санкционное давление на кремлевский режим за его агрессию против Украины оказалось якобы неэффективным.

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Такое мнение ранее высказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, введенные против РФ западные санкции никак на ней не сказались, в связи с чем призвал выступавших за их введение лидеров ЕС подать в отставку.

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В свою очередь спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко привел цифры, представленные Советом Евросоюза, Всемирным банком и Международным валютным фондом, согласно которым российской экономике был нанесен колоссальный ущерб.

«Вот что мы видим по России:

— падение ВВП от 5,5% до 9%;

— уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30−35%;

— сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;

— выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;

— инфляция на уровне 22%;

— невозможность импортировать технологии и комплектующие;

— стремительное сокращение производства;

— обесценивание рынка капитала.

Российская экономика откатилась на 30 лет назад", — подчеркнул представитель МИД.

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Николенко также отметил, что «будто в Москве и Будапеште не пытались преуменьшать эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины».

«Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?», — поинтересовался украинский дипломат.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XrZvy6DmBRmM7hc6mXhJ3z5AQc9vxGtyD12biiTRanHFsosuNKqCchMbQegT5zLql&id=1090077030
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Российская агрессия МИД Украины Санкции против России Война России против Украины

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