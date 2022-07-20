МИД ответил на заявление Китая о том, что в нападении РФ на Украину виновны якобы США

20 июля, 16:34
В МИД подчеркнули, что в войне в Украине виновна исключительно РФ (Фото:Ben The Man/flickr.com)

В МИД подчеркнули, что в войне в Украине виновна исключительно РФ (Фото:Ben The Man/flickr.com)

В Министерстве иностранных дел Украины призвали власти Китая «посмотреть правде в глаза» и не пытаться отрицать российскую агрессию.

Об это рассказал спикер ведомства Олег Николенко, комментируя НВ последние выпады представителя китайского МИД Чжао Лицзяня в адрес США.

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Речь идет о его заявлениях о том, что в нападении РФ на Украину виновны якобы американские власти.

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«Как те, кто начал кризис в Украине и наибольший фактор, который его подпитывает, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях, давлении и раздувании огня в украинском вопросе и прекратить разыгрывать блочную конфронтацию и создавать новую Холодную войну, воспользовавшись ситуацией», — призвал Лицзян, повторив традиционный бред кремлевской пропаганды.

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В свою очередь Николенко ответил, что ответственность за ничем не спровоцированную вооруженную агрессию против Украины еще с 2014 года несет исключительно РФ.

«Важно смотреть правде в глаз: международное сообщество было вынуждено ввести санкции против РФ, чтобы лишить ее возможностей дальнейшего ведения войны и привлечь к ответственности за совершенные преступления», — подчеркнул дипломат.

В связи с этим он призвал Пекин «не политизировать вопросы агрессии России против Украины», а вместо этого использовать свое влияние на Москву, чтобы «заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Китай Российская агрессия МИД Украины Война России против Украины

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