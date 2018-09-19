19 сентября 2018, среда

Климкин допустил высылку консула Венгрии из-за видео раздачи паспортов в Берегово

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Павел Климкин: Мы сейчас проверяем подлинность видео, на котором зафиксирована раздача венгерских паспортов

Павел Климкин: Мы сейчас проверяем подлинность видео, на котором зафиксирована раздача венгерских паспортов

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегово из-за выдачи паспортов этой страны гражданам Украины.

Климкин отметил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы сейчас проверяем подлинность этого видео. Конечно... мы должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что оно является аутентичным... Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать (на Закарпатье - Ред.), пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште ", - цитирует министра УНИАН.

Климкин добавил, что повестка дня встречи с главой МИД Венгрии "будет довольно напряженной".

Ранее Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. 

На видео зафиксирован факт провозглашения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией – не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

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