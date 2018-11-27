МИД и Красный Крест договорились о совместных действиях по защите захваченных украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины согласовало с представителями Международного Комитета Красного Креста совместные действия по защите украинских военных моряков, захваченных российскими силовиками в Керченском проливе.
Как сообщили в ведомстве, заместитель главы МИД Елена Зеркаль и глава миссии МККК в Украине Алан Эшлиманн "обсудили вопросы, связанные с обеспечением доступа к украинским военнопленным морякам".
В МИД подчеркнули, что Украина по дипломатическим каналам призвала РФ обеспечить все законные права украинцев и безотлагательно допустить к ним представителей МККК.
"Стороны договорились о поддержке регулярного диалога и обмене информацией о состоянии здоровья украинских военнопленных, соответствии условий содержания требованиям гуманности, а также соблюдении их прав по международному гуманитарному праву", - говорится в заявлении.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
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