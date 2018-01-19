МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе

Петр Порошенко и Дональд Трамп на встрече 21 сентября в Нью-Йорке

В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом", - сказал он в эфире телеканала Интер, передает агентство Интерфакс-Украина.

По словам Климкина, речь идет о двусторонней встрече, а не о переговорах в общем формате. "Конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем", - добавил он.

48-й ежегодный Всемирный экономический форум пройдет 23-26 января в швейцарском Давосе.

Последняя встреча Порошенко и Трампа прошла 21 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.