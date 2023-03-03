Кабмин передал конфискованные резиденции Януковича Фонду госимущества 3 марта, 19:13 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Кабинет министров в пятницу, 3 марта, передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, теперь в управлении Фонда находятся квартира и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два участка в Донецке, нежилые дома в Ялте, судно марки Бриг, две машины Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.



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Также Фонд получил в управление Центр отдыха и здоровья в Новых Петровцах Киевской области, отельно-ресторанный комплекс Акация в Сухолучье, дома на 825,8 кв. м и 619,6 кв. м в Новых Петровцах и 100% ООО Танталит и Дом Лесника.

«Эти активы переданы ФГИУ в управление до момента включения в состав парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения», — уточнили в Фонде.



Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года конфисковал имущество Виктора Януковича — его недвижимость, участки, паркоместа, деньги на счетах, а также 537 культурных ценностей, среди которых книги, иконы, картины, мебель, часы, сабли, ружья и пушку XIX века.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье.

