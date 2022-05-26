Офис президента рассчитывает, что международный трибунал для Путина создадут до осени

26 мая, 19:31
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Изображение Владимира Путина на одном из зданий в немецком Кельне (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Изображение Владимира Путина на одном из зданий в немецком Кельне (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

В Офисе президента рассчитывают, что международный трибунал для расследования военных преступлений высшего руководства России и международный арбитраж для получения компенсаций за счет замороженных российских активов создадут к концу лета.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью Радио Свобода.

По словам Смирнова, Украина предлагает партнерам создать временный Офис прокурора (отдельно от Офиса генпрокурора), который получит мандат для организации работы следователей. Последние будут получать доказательства и представлять обвинения в специальном трибунале. Прокурор должен быть специалистом в сфере международного права «со знаниями в понимании военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида, агрессии».

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«[Запуск институтов] зависит от скорости подписания и последующей имплементации и ратификации странами-партнерами этих международных договоренностей об учреждении и специального уголовного трибунала, и комиссии по репарациям… Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и дальнейшую быструю ратификацию этих документов в отношении одного и другого института [международного трибунала и международного арбитража]», — рассказал замглавы ОП.

Смирнов объяснил, что отдельные страны-партнеры скептически относятся к созданию международного арбитража, потому что в истории такого еще не было, и хотят сначала обсудить его модель, опасаясь, что Россия потом может обратиться в международные судебные институции с исками к ним. По его словам, скепсис базируется не на политических, а на юридических основаниях. Украина надеется преодолеть эти сомнения в ближайшее время.

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20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военное преступление Международный трибунал Компенсации Преступления против человечности Военные преступления РФ Арбитраж Офис президента Украины Война России против Украины

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