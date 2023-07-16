Пенсии «от Байдена». Как международное финансирование уже сейчас помогает Украине выжить и что изменилось после года войны — Кубраков 16 июля, 08:45 Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины (Фото:Александр Кубраков via Facebook)

На сегодня 85% проектов восстановления в Украине происходят через механизмы международных финансовых организаций.

Такие данные в интервью Радио NV привел Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины.

По его словам, с прагматической точки зрения именно западные партнеры Украины «все же сейчас удерживают нашу страну». «Содержат не только с точки зрения всего, что связано с войной (имею в виду вооружение), но и все социальные выплаты — наших людей (врачей, пенсионеров) мы по сути содержим за их счет», — подчеркнул он.

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В ответ на ироничное замечание журналиста о том, что в определенном смысле президент США Джо Байден сейчас «лично платит пенсии» украинским пенсионерам, Кубраков отозвался: «Так и есть. Частично. Все платят».

В то же время, добавил вице-премьер, партнеры ожидают, что даже несмотря на войну украинская «экономика начнет работать немного в другом темпе, и это понемногу происходит».

Отдельно Кубраков отметил те изменения, которые произошли в международном финансировании в поддержку Украины на втором году войны. «Прошлый год нам очень было сложно, потому что были средства, которые выделяло правительство областным государственным военным администрациям на те территории, которые были деоккупированы. Это было минимальное финансирование, потому что на самом деле правительство не могло себе позволить ничего другого», — рассказал вице-премьер, признав «ограничения и по финансированию, и с точки зрения ограничения приоритетов».

Лишь во второй половине 2022-го, ближе к концу первого года вторжения, «подключился Европейский инвестиционный банк». «Мы сделали наиболее срочные и наиболее важные мосты на дорогах государственного значения. В основном это были какие-то временные переправы или быстрые решения. И это все, что можно сказать о каком-то восстановлениии», — рассказал Кубраков.



По его словам, «этот год — это уже другая история». «За этот год, с конца прошлого года мы уже много проектов подготовили и подписали их с нашими основными партнерами. 85% проектов восстановления происходят через механизмы международных финансовых организаций», — резюмировал Кубраков.



Он также подчеркнул важность недавней Лондонской конференции (Ukraine Recovery Conference 2023), которая состоялась в столице Великобритании в июле. Именно там речь шла уже не о кредитных, а о целевых средствах для восстановления Украины. «Например, те проекты, которые анонсировали США, — 1,5 млрд долларов — это все же не кредиты. Эти проекты будут так же финансироваться через USAID, через Всемирный банк, через ЕБРР, но это будут грантовые средства. Это целевые средства, не кредиты […], — подчеркнул Кубраков, — В любом случае это уже конкретика, это уже реальные вещи, это уже происходит сейчас. Американские средства уже утверждены. Они уже будут доступны, уже часть процессов происходит, закупок со стороны USAID».