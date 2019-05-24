Между Трампом и Порошенко была проблема. Главное из интервью Луценко Liga.net Вчера, 20:49 2467 Цей матеріал також доступний українською gp.gov.ua Юрий Луценко заявил, что не уйдет в отставку «из-за ультиматумов» gp.gov.ua

24 мая Liga.net опубликовала интервью с генпрокурором Юрием Луценко, которого президент Владимир Зеленский призвал уволить в своей инаугурационной речи перед Верховной Радой.

Приводим главные заявления генпрокурора из этого интервью.

О перспективах собственной отставки: Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте. Если парламент примет недоверие, то восприму это нормально. Для политической культуры Украины важна преемственность власти. В отставку в свое время пойду. Но не из-за ультиматумов. С уходом генпрокурора важные производства часто «теряются».

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О деле UMH: Я так и не смог добиться от прокурора [Константина] Кулика объяснений - в каких действиях Бориса Ложкина признаки уголовных нарушений. Тезис о том, что Ложкин не мог не знать, что продает компанию [UMH] за «грязные средства», не выдерживает никакой критики. С другой стороны, сам актив Курченко UMH явно подлежит конфискации.

О заявлении на Петра Порошенко и Александра Турчинова от Нестора Шуфрича: 22 мая народный депутат Нестор Шуфрич обратился в Генпрокуратуру с заявлением о преступлении, в котором требует привлечь к уголовной ответственности Александра Турчинова и Петра Порошенко за то, что они начали освобождение украинского Донбасса от сепаратистов. Вдумайтесь - за государственную измену.

О встрече с Владимиром Зеленским: Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей. Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой. Но только он может принять решение об их разглашении.

О том, как ходил на концерты Квартала 95, когда был главой МВД: Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения.

О Юлии Тимошенко: мы все больше расходимся в политических вопросах. Но человеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны, хорошие. Юлия Тимошенко приезжала в декабре ко мне в этот кабинет, поздравляла с днем рождения, а я приезжал к ней домой и поздравлял ее. При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизма и нереальных обещаний. На этих выборах она меня атаковала крупно четыре раза.

Об участии в парламентских выборах: Я еще не принял окончательного решения, буду ли участвовать в парламентской кампании.

О деле Гандзюк: Сейчас все исполнители пошли в суд, а организаторы... Все упирается в то, что главный подозреваемый господин Мангер использует политическое прикрытие и давление на суды, которые до сих пор не назначили предусмотренного законом ареста. Второй подозреваемый - господин Левин - прячется за границей. Их адвокаты соединены между собой. Никаких доказательств, что есть другие заказчики, следователи не получили. А требовать от меня «посадить для баланса» кого-то из БПП, это же абсурд. Мы рассматриваем версию, что к преступлению причастны руководители государственной обладминистрации. Речь идет о главе и его заместителях. За последнее время проведена работа, например, есть вывод Счетной палаты и Гослесхоза о 230 млн грн убытков от незаконной вырубки херсонских лесов, о чем писала Екатерина. Вероятно руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину.

О народном депутате Сергее Лещенко: Лещенко будет отвечать за разглашение тайны следствия путем обнародования так называемой «черной кассы» Партии регионов, он не был журналистом. Народный депутат несет за это ответственность.

О том, как Артем Сытник испортил отношения Дональда Трампа и Петра Порошенко: Сытник, вопреки запрету прокурора, разглашал в 2016 году данные «черной книги» (Партии регионов), зная, что там нет подписи Манафорта. Он заявил полуправду, чем подлил масла в огонь избирательной кампании США. Как большой геополитик он говорит: я хотел помочь Хиллари Клинтон, потому что Трамп, может, хорошо для американцев, но для нас - Хилари. Это подтверждено не только аудиозаписями, которые выполнены без судебного решения, а значит юридически ничтожны, но и показаниями людей. В этом украинского преступления нет, но это очень напрягло ситуацию, а когда к этому присоединился еще наш неугомонный Лещенко, то между президентом Трампом и президентом Порошенко возникла очень серьезная проблема. И их отношения стали прохладными.

О том, почему и о чем общался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани: Он хотел узнать о деле Burisma. Не то, что касается тайны следствия, а общие вещи. Я ему рассказал. Насколько я понимаю господина Джулиани, он считает, что дело против фирмы Злочевского (Burisma) тормозилось, а затем было передано в НАБУ и закрыто под влиянием Байдена-старшего. На его вопросы я давал честные ответы. У меня был смысл общаться с господином Джулиани, потому что он человек, который имеет прямой доступ к президенту США. Я хотел активизировать отношения с правоохранительной системой США по возврату $7 млрд, которые ОПГ Януковича завели на территорию США. Была моя просьба к Джулиани активировать этот процесс. Второй интерес контактов с ним - перспектива Украины членства в НАТО. Насколько я понимаю, в США поднимаются вопросы морально-этического содержания совместимости сына вице-президента США с компанией, в отношении которой вел дело экс-генпрокурор Шокин и которого требовал отставить Байден-старший. Для меня решение Джулиани не приезжать в Украину было очень неожиданным. Я с ним связался, поговорил, сказал что его письмо к господину Зеленскому с просьбой провести встречу в нему не попало. Уверен, что Джулиани приедет и встретится с высокими должностными лицами.

Об олигархе Игоре Коломойском: Если надо будет, пообщаемся, нет проблем. На данный момент господин Коломойский не является подозреваемым или обвиняемым, а потому в определенных обстоятельствах может общаться с генпрокурором. Если будет необходима встреча [с Коломойским], то один на один кофе с ним пить я не буду.

О деле ПриватБанка: По Привату - 2700 томов.

Вместе с государственным ПриватБанком мы пошли в суд по пяти кредитным линиям, которые явно не обслуживаются. В ответ получили письмо министра финансов Александра Данилюка: я не верю в украинские суды, отзывайте иски, я хочу судиться в Лондоне. В Лондоне, как известно, господин Данилюк проиграл.

О коррупции в Укрборонпроме, связанной с Олегом Гладковским: В их деле две составляющие: хищение и неуплата налогов. Хищение - компетенция НАБУ. На Харьковском бронетанковом Оптимумспецдеталь провела уголовную обородку: руководство завода сняло оптические прицелы с танков на консервации и поставили их на танки, которые шли на фронт, а их пропустили как якобы закупленные у Оптимумспецдеталь. Каждый оптический прицел - примерно 1 млн гривен. 15 прицелов. Это дело НАБУ положило под сукно. Речь идет именно о детективе. ГБР по этому скандала зарегистрировало производство о бездеятельности НАБУ по делу Оптимы. Скоро вручат подозрение детективу Литвиненко. Рогозе и руководителям военного завода грозит уголовная ответственность, других должны установить САП и НАБУ,

В компетенции ГПУ и ГФС - эпизод с неуплатой налогов. Это было не уплачено около миллиона долларов налогов. Мы с ГФС провели налоговую проверку и выставили им сумму недоимки. Как только он уплатил налоги - суд закрыл этот эпизод.

О деле Шеремета: На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом. Но я очень доволен результатом, которые получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не могу.

НВ