Металлоискатели, фонтаны и сторонники: что происходит под Радой перед инаугурацией Зеленского Сегодня, 08:22 2047 Цей матеріал також доступний українською Тимур Филоненко/НВ Люди пришли посмотреть на инаугурацию Зеленского Тимур Филоненко/НВ

За несколько часов до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского возле Верховной Рады начали собираться люди.

Как сообщает корреспондент НВ, они специально пришли к парламенту, чтобы посмотреть на инаугурацию и поздравить Зеленского со вступлением в должность.

Фото: Тимур Филоненко/НВ

Возле Мариинского дворца, где новый глава государства будет принимать иностранные делегации, включили фонтаны.

Фото: Кристина Бердинских/НВ

От него к Раде оборудовали дорожку, оградив ее двумя невысокими заборами.

Фото: Кристина Бердинских/НВ

В самом Мариинском парке жизнь идет своим чередом, как в обычный день: киевляне бегают и выгуливают собак.

Как сообщает ТСН, с 6:00 утра вокруг здания парламента начали устанавливать металлоискатели и ограждения. На месте работают усиленные наряды правоохранителей и саперов.

Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.

В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.