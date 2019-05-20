Металлоискатели, фонтаны и сторонники: что происходит под Радой перед инаугурацией Зеленского
За несколько часов до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского возле Верховной Рады начали собираться люди.
Как сообщает корреспондент НВ, они специально пришли к парламенту, чтобы посмотреть на инаугурацию и поздравить Зеленского со вступлением в должность.
Возле Мариинского дворца, где новый глава государства будет принимать иностранные делегации, включили фонтаны.
От него к Раде оборудовали дорожку, оградив ее двумя невысокими заборами.
В самом Мариинском парке жизнь идет своим чередом, как в обычный день: киевляне бегают и выгуливают собак.
Как сообщает ТСН, с 6:00 утра вокруг здания парламента начали устанавливать металлоискатели и ограждения. На месте работают усиленные наряды правоохранителей и саперов.
Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.
В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.