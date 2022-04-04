«Нам повезло, потому что мы — живы». История киевлянки, проведшей месяц в окружении российских подразделений под Бучей 4 апреля, 17:36 Цей матеріал також доступний українською 38-летняя киевлянка Дарья Черкашина провела четыре недели в селе Хмельная на Киевщине без связи и возможности уехать (Фото:Дарья Черкашина)

Рассказ киевлянки, сбежавшей от обстрелов в столице в тихое село рядом с Бучей и оказавшийся в эпицентре российской оккупации

Когда первые взрывы российского вторжения прогремели в утреннем киевском небе, тысячи горожан сделали то, к чему готовились последний месяц — схватили уже собранные тревожные чемоданы, вскочили в заранее заправленные на полный бак машины и быстро уехали. Как они тогда думали, в «более безопасные места».

Видео дня

38-летняя эксперт по стратегическим коммуникациям Дарья Черкашина вместе с подругой, котом и собакой на третий день войны уехала из столицы к родителям товарища в село Хмельная к северу от Киева. Впрочем, совсем скоро киевлянки поняли, что самая горячая линия фронта находится прямо по соседству. Фактически по периметру Хмельной расположились российские оккупанты, а на расстоянии нескольких километров, в Буче, Гостомеле и Ирпене, они пытали и убивали мирных жителей.

Так Черкашина прожила больше месяца.

Слушайте подкаст на эту тему

«Уже через пару дней по нашему приезду началось самое большое пекло в поселках вокруг, — рассказывает она. — Сначала нам отключили все коммуникации — исчезли свет и газ, заглушили WiFi и начались перебои с мобильной связью. Мы не знали, чьих рук это дело, возможно и наших, чтобы россияне со своих раций не подключались к сетям. Последних было много, они окопались в лесах вокруг нас.

Мы не сразу поняли, что застряли в Хмельной на месяц и ждали, пока скоро все наладится. Но становилось только хуже.

В первые же дни скрывавшаяся рядом семья из Киева предприняла попытку выехать в Западную Украину двумя авто и была расстреляна. Погиб мальчик-подросток и его тетя, а уцелевшая часть семьи вернулась в нашу деревню. Весь месяц они оставались там, не покидая даже дома.

Впоследствии в селе исчезла абсолютно вся связь. Было четыре дня, когда мы вынуждены были подбрасывать в воздух смартфоны с верхушки недостроенной церкви, но даже так не могли отправить хотя бы SMS. Из внешнего мира никто не понимал, живы мы или нет.

Мы, в свою очередь, отрывками узнавали, что происходило в соседних селах, которые были ближе к трассам — в Бузовой, Колонщине, Микуличах и Немешаево. Оттуда пошли новости, что туда заходят россияне и делают ужасное. А мы были в восьми-десяти км, такой путь можно было бы пройти пешком.

В нашем доме был дизельный генератор, но мы боялись его включать: он очень громкий, а не понятно, кто будет проходить мимо деревни, и не хотели привлекать внимание. Поэтому генератор включали несколько часов в день и звали всю деревню — набирать воду, зарядить фонарики и аккумуляторы.

Тогда же появлялась краткая возможность быстро смотреть новости, но у них были только главные события о Киеве, Херсоне, Харькове и Николаеве. Мы слышали, что возле нас постоянно палят по Буче и Ворзелю — все взрывалось, тряслось, стекло дрожало.

Еще через некоторое время начали заканчиваться продукты. Хорошо, что это была деревня и возможен был натуральный обмен: у кого были куры — приносили яйца, у нас было много муки и мы пекли на всех хлеб, а также варили борщ и разливали по банкам.

На третьей неделе оцепления произошла еще одна трагедия: молодой парень 24−27 лет из нашей деревни был расстрелян при попытке выехать на автомобиле даже не на трассу, а прямо с грунтовой дороги на асфальтированную возле села. На этом мысли о выезде мы точно оставили.

И вот на прошлой неделе в один прекрасный день в семь утра нас разбудили соседи с радостным известием: в окопах при дороге россиян больше они не нашли, а потому на свой страх и риск из села отправляют импровизированную эвакуационную колонну из 12 авто. «Если хотите, девочки, в Киев — быстро вяжите белые тряпки на окна и уезжайте», — сказали соседи.

Мы выбежали, в чем были.

Теперь мы в Киеве и понимаем, что нам и нашей деревне каким-то невероятным образом повезло. Мы — живы".

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.