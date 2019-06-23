Месяц с Зеленским, бунт Филарета и мания потребления. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua Вчера, 11:31 1990 Цей матеріал також доступний українською НВ Подборка самых интересных материалов недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи НВ

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, это моя рассылка Опинион Дилер, в которой я обычно предлагаю подборку самых интересных на мой взгляд материалов недели.

20 июня, когда исполнился месяц президентства Зеленского, Конституционный суд подарил ему решение о законности указа о роспуске Рады. Помимо этого, неделя в одном абзаце выглядит так: трагическая смерть Дмитрия Тымчука, резонансное убийство девочки в Одесской области, смерть черкасского журналиста Комарова спустя месяц после нападения. Дональд Трамп официально заявил о начале президентской кампании и чуть не нанес удар по Ирану, но в последний момент передумал. Социологические службы публиковали всю неделю свежие парламентские рейтинги, в одном из которых партия Вакарчука опередила партию Порошенко, Саакашвили разрешили баллотироваться в Верховную Раду, а Тбилиси охватила волна антироссийских протестов — после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил на русском из кресла спикера грузинского парламента.

Месяц с Зеленским

Без фамилии Зеленский в заголовке рассылки снова не получилось. Но для этого есть уважительная причина: на уходящей неделе, 20 июня, исполнился ровно месяц (шутки о медовом опущу) с тех пор, как главный слуга народа страны вступил в должность президента. Мы собрали главные и самые резонансные решения, высказывания и события, которыми запомнился первый месяц Украины с Зеленским в качестве президента.

Дело Порошенко. И не одно

Петр Порошенко начал новую жизнь. Окончание президентского срока означает для него то, что он стал подследственным украинским правоохранительным органам. НВ насчитал семь крупных производств, в которых так или иначе фигурирует экс-президент. В том, каковы их перспективы, разбирались Иван Верстюк и Ирина Крикунова.

Бунт Филарета

На фоне скандального «собора», который созвал почетный патриарх Филарет, Максим Бутченко поговорил с Архиепископом Черниговским и Нежинским и одним из главных спикеров Православной церкви Украины Евстратием Зорей о мотивах Филарета, о том, чем это грозит и причем тут русские. В интервью НВ Зоря открыто заявил о «необратимых возрастных изменениях» почетного патриарха. А в свежем номере журнала НВ вышло интервью Ольги Духнич с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Прочесть его можно пока только в журнале — печатном или его диджитал-версии, а вот видео-версию интервью уже можно посмотреть на нашем сайте и канале в YouTube.

Праздник без ненависти

В преддверие шестого по счету Марша равенства — мирного шествия в поддержку и защиту прав ЛГБТ, который проходит сегодня в Киеве, репортер НВ Саша Горчинская поговорила с пятью украинцами, которые рассказали, почему они идут на Марш. Мы также проследили, как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства.

Образцовый протест

Всю неделю в Гонконге продолжались масштабные демонстрации. Жители когда-то британской территории протестуют против поправок к закону об экстрадиции, которые позволили бы фактически без суда и следствия выдавать граждан Гонконга, в том числе оппозиционно настроенных по отношению к генеральной линии партии, материковому Китаю с его непрозрачной судебной системой и широким применением смертной казни.

Протесты в Гонконге поразили весь мир своей организованностью и солидарностью участников. В один из дней на акцию протеста вышли около 2 миллионов человек. При этом гонконгцы демонстрируют удивительные примеры солидарности, организованности и порядка. 10 красноречивых фактов о протестах в Гонконге.

Мания потребления

Ежегодно из-за низко развитой культуры потребления свыше миллиарда тонн продуктов отправляются в мусорный бак. Специальный корреспондент Радио НВ Ирина Лопатина решила выяснить, сколько денег и ресурсов украинцы фактически выбрасывают на свалку, почему пока украинские супермаркеты свободно не раздают продукты на социальные проекты, как провести ревизию своего гардероба, чтобы не покупать сто первую кофточку. Ира поговорила с экспертами, эко-активистами и сторонниками осознанного потребления о проблеме излишнего производства и использования продуктов и вещей.

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