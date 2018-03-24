Местных чиновников ждут проверки: как используют государственные средства и качественно ли работают

Как используют государственные средства, насколько качественно выполняют работу и не злоупотребляют ли полномочиями. Местных чиновников будут проверять специально созданные мобильные группы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Тем, кто некачественно выполняет обязанности, пригрозил увольнением.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Проверки областей начнут уже с апреля. Но критерии, по которым будут оценивать глав областных и районных администраций, до сих пор четко не определены, заявил в комментарии НВ председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Правительство осуществляет мониторинг работы губернаторов и РГА, но не учитывает показатели борьбы с коррупцией, сотрудничество с органами местного самоуправления, реагирования на чрезвычайные ситуации. В состав мобильных групп, которые будут проверять руководителей местного уровня по указанию правительства, должны войти и независимые эксперты, считает Кошель. А чтобы не было соблазна коррумпировать комиссии, которые будут осуществлять проверку, нужны понятные критерии оценки.

По словам Кошеля, органы местного самоуправления часто могут нерационально использовать средства. Но и контроль за этим минимален. А урегулировать этот вопрос следует на законодательном уровне, отметил эксперт.