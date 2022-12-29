Мэру Полтавы Мамаю сообщили о подозрении в разглашении сведений о размещении ВСУ — источник НВ

29 декабря, 12:26
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По данным СМИ, к Мамаю пришли сотрудники СБУ (Фото:Полтавщина)

По данным СМИ, к Мамаю пришли сотрудники СБУ (Фото:Полтавщина)

Мэру Полтавы Александру Мамаю сообщили о подозрении в разглашении сведений о размещении ВСУ, сообщил источник НВ в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Мамай обнародовал данные, которые не были в открытом доступе.

Это произошло в условиях действия военного положения уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Другие детали пока не сообщаются.

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Издание Полтавщина со ссылкой на свои источники сообщает, что СБУ проводит обыски в здании горсовета Полтавы.

Отмечается, что с утром в четверг, 29 декабря, в сессионном зале Мамай проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет.

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По предварительным данным, дело открыто по факту разглашения Мамаем информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

Сам мэр пока не прокомментировал данные о сообщении ему о подозрении.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Военное положение Полтава Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Подозрение Александр Мамай

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