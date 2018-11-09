"Меркель выбегала красная и взбешенная". Гриценко объяснил бессмысленность прямых переговоров с Путиным

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция и один из кандидатов в президенты Украины убежден, что нет никакого смысла вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Он напомнил, что даже "такая спокойная" канцлер Германии Ангела Меркель не преуспела в своих попытках достичь договоренностей с Путиным по украинскому вопросу в разговорах тет-а-тет.

"Будете ли вы президентом или буду я президентом, или любой из тех, кто нас смотрит и слушает. Уже пробовали, уже была настолько последовательная, целостная и настойчивая Меркель с ним, и сколько раз уже звонила и встречалась, разговаривая без переводчиков на немецком языке (Путин же был разведчиком, он знает), - отметил Гриценко. - И она выскакивала с этих переговоров от него красная, взбешенная и размахивала руками: с ним нельзя договориться ни о чем!"

По мнению Гриценко, единственный вариант вести переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта на Донбассе - "это когда за столом фиксируется сильными государствами или сильными объединениями - такими, как Европейский Союз, сильными экономически, информационно, санкционно, в военном смысле - фиксируется все, о чем договорились, четко, недвузначно фиксируются шаги, которые надо сделать".

При этом страны за столом переговоров должны иметь механизмы влияния на Россию, добавил Гриценко. "Вот только тогда появляется шанс с сейчас, до сих пор. Если не будет этой фиксации, если оставить Украину с Россией один на один - кто бы ни был с украинской стороны, или выскочит, как Меркель, или это будут условия капитуляции. Другого сейчас быть не может, потому только многосторонний формат".

"Никакие прямые переговоры с Путиным результата не дадут, точка, - резюмировал лидер Гражданской позиции. - Он [Путин] говорит вроде нормальное, а потом снова пошли эти отморозки: "их там нет, внутренний конфликт, оружие в супермаркете".

Интервью с Анатолием Гриценко в эфире Радио НВ:

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