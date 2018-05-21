Меркель во время разговора с Порошенко рассказала об итогах встречи с Путиным

Меркель и Порошенко обсудили также ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

В понедельник, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой немецкого правительства Ангелой Меркель.

Как сообщается, во время него канцлер Германии, среди прочего, рассказала украинскому лидеру об итогах ее встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Кроме того, Порошенко и Меркель обговорили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей.

"Собеседники также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством Северного потока-2. Договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне", - рассказали на Банковой.

Ранее сообщалось, что немецкую газету возмутил букет, который Путин подарил Меркель.