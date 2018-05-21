Меркель во время разговора с Порошенко рассказала об итогах встречи с Путиным

В понедельник, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой немецкого правительства Ангелой Меркель.
Как сообщается, во время него канцлер Германии, среди прочего, рассказала украинскому лидеру об итогах ее встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Кроме того, Порошенко и Меркель обговорили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей.
"Собеседники также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством Северного потока-2. Договорились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне", - рассказали на Банковой.
- Читайте также: Порошенко: Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность Германии к России
Ранее сообщалось, что немецкую газету возмутил букет, который Путин подарил Меркель.
Комментарии
Правила комментирования