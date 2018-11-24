24 ноября 2018, суббота

Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что Украина обязательно вскоре вступит в НАТО и ЕС, ведь этому поспособствует закрепление в Конституции евроатлантического курса.

Об этом он сказал каналу Прямой в эфире шоу Эхо Украины.

"Мы подписали соглашение об ассоциации, мы получили безвизовый режим, мы гармонизируем законодательство, мы принимаем много законопроектов, которые от нас требует европейское и мировое сообщество, по антикоррупционной инфраструктуре, проекты Doing Business, облегчающие бизнес в нашей стране", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев впервые объявила примерный срок, когда Украина сможет стать действительным членом ЕС - это 5-8 лет.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО. 27 сентября обращение Рады относительно соответствия Конституции данного законопроекта поступило в КС.

22 ноября Конституционный суд поддержал изменения в Конституцию в части интеграции в ЕС и НАТО.

 

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