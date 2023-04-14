Мэра Полтавы Мамая уволили с должности 14 апреля, 13:23 Александр Мамай (Фото:Александр Мамай/Facebook)

Александра Мамая уволили с должности городского головы Полтавы во исполнение приговора Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила САП в пятницу, 14 апреля.

12 апреля исполнительный комитет Полтавского горсовета уволил Мамая с должности мэра и выдал трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.



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2 марта признал его виновным в организации растраты имущества и организации внесения заведомо неправдивых данных в официальные документы, из-за чего местный бюджет понес убытки на более чем 570 тыс. гривен. Тогда утвердили соглашение о признании виновности Мамая. Согласно ему, он перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации.

Мамая приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в год и освободили от наказания с испытательным сроком в один год.

29 декабря СБУ сообщила мэру Полтавы Александру Мамаю о подозрении в распространении данных о воинской части ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд не стал его отстранять.

Сам Мамай говорит, что озвучил открытую информацию. При этом, по данным следствия, ее не публиковали в открытом доступе ни Генштаб ВСУ, ни Министерство обороны, ни другие уполномоченные органы. По мнению мэра, подозрение ему — «попытка установить диктатуру».

В декабре 2021 года Александра Мамая внесли в базу сайта Миротворец из-за его слов в эфире телеканала Наш. Он утверждал, что на востоке Украины «воюют две сверхдержавы США и Россия», а на оккупированных РФ украинских территориях на Донбассе якобы «брат идет на брата».