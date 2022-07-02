Мэра Чернигова снова не выпустили за границу 2 июля, 18:15 Мэра Чернигова Владислава Атрошенко снова не выпустили на конференцию за границу (Фото:Владислав Атрошенко / Facebook)

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей на пункте пропуска Краковец.

Об этом Атрошенко рассказал в Facebook.

По его словам, он направлялся на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии.

«Сегодня [2 июля] мне, как мэру Чернигова, безосновательно запретили рабочий визит в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности», — заявил Атрошенко.

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Он прикрепил к посту письмо-приглашение от посольства Швейцарии в Украине, а также фото решения об отказе в пересечении госграницы на выезд из Украины.

Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

«Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко» — говорится в ответе украинских чиновников.

В отказе говорится, что у Атрошенко нет оснований на пересечение границы согласно закону О мобилизации, и что он не предоставил соответствующих документов.

На это Атрошенко ответил, что не согласен с отказом и ему не сообщили его причину.

Мэр Чернигова заявил, что решение по нему об отказе на выезд якобы принято из-за «политики» главы ОВА и некоторых чиновников Офиса президента.

«Им безразлично, что конференция в Лугано является уникальной возможностью для Украины привлечь средства на восстановление. Безразличны официальные приглашения. Безразличны люди. Безразлична Украина. Они играют в политику. Пока идет война. Пока гибнут люди. Хочу напомнить игрокам в политику, что Чернигов это один из городов, который претерпел наибольшие разрушения в Украине от российских захватчиков. Использовать любую возможность, чтобы привлечь средства для восстановления города — моя прямая обязанность. Запрещать мне привлекать средства у международных партнеров на восстановление города из-за политической целесообразности — низость и предательство государственных интересов», — заявил Атрошенко.

Он добавил, что «такие действия чиновников дискредитируют Украину и президента».

Первый раз Атрошенко не выпустили за границу 19 июня, когда он ехал в польский Жешув на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Тогда Атрошенко также заявил о «политической атаке со стороны одного из сотрудников Офиса президента».

Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

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