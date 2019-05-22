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Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Кернеса и Труханова

Вчера, 21:40
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Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Кернеса и Труханова - фото

Богдан Андріїв/Facebook

Андреев считает, что в Раде должны быть люди, которые знают проблемы на местах

Мэр Ужгорода Богдан Андреев заявил, что решил присоединиться к партии, которую создают харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом чиновник написал в Facebook.

«Друзья, я решил присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес», — сказал он.

По его словам, в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления, а народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать.

Ранее, мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.

Спецтема   Выборы в Раду

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