Продолжит работать из Запорожья. Мэр Новой Каховки выехал из временно захваченного города

19 июля, 22:57
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (Фото:Новокаховська міська територіальна громада/Facebook)

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (Фото:Новокаховська міська територіальна громада/Facebook)

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко выехал из временно захваченного города в Запорожье. Об этом он сообщил в комментарии Online НК.

«Да, вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабакой и начальником финансового отдела Ириной Фурсеевой мы вынуждены были покинуть оккупированную территорию и выехать в Запорожье», — сообщил он.

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Коваленко добавил, что выполнял свои обязанности мэра с момента российской оккупации города, но это стало труднее делать. Он сообщил, что практически ни на что не мог повлиять и чувствовал опасность для своей жизни.

Коваленко добавил, что уже прошел спецпроверку украинских властей и продолжит работать дистанционно из офиса в Запорожье.

«Уверяю всех жителей Новокаховской общины, что мы будем все время рядом и организуем всестороннюю помощь жителям в эти нелегкие для всех нас времена», — сообщил он.

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Ранее мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

Тех, у кого нет такой возможности, просили готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожье Новая Каховка

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