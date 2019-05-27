«Мэр не может работать в оппозиции». Труханов заявил, что готов к переговорам с Коломойским 27 мая, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Думская Геннадий Труханов Думская

Мэр Одессы Геннадий Труханов допустил переговоры с олигархом Игорем Коломойским относительно создания так называемой «партии мэров» для участия в выборах в Верховную Раду.

При этом он подчеркнул, что пока не обсуждал с олигархом этот вопрос, передает Думская.

По словам Труханова, Коломойский пока не участвует в процессе создания нового политического объединения с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

«Что касается Игоря Валерьевича Коломойского, то это серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию Видродження, которая ассоциируется с ним, то это его право — консультировать ее или не консультировать ее, помогать ей или не помогать», — сказал он.

Труханов добавил, что ради развития Одессы он готов вести переговоры со всеми без исключения.

«Я не представляю, как может работать мэр, находясь в оппозиции», — сказал мэр Одессы.

Труханов добавил, что решил провести в Раду новую партию, так как государственные власти «не слышат органы местного самоуправления».

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый политический проект, в который войдут партия Видродження, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.