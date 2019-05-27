Леонид Кравчук
Каким будет новый парламент
Ульяна Супрун
Что нужно знать о сердечном приступе и панических атаках
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Владимир Спиваковский
15 способов спасти школьную линейку
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

«Мэр не может работать в оппозиции». Труханов заявил, что готов к переговорам с Коломойским

27 мая, 20:22
Цей матеріал також доступний українською
«Мэр не может работать в оппозиции». Труханов заявил, что готов к переговорам с Коломойским - фото

Думская

Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов допустил переговоры с олигархом Игорем Коломойским относительно создания так называемой «партии мэров» для участия в выборах в Верховную Раду.

При этом он подчеркнул, что пока не обсуждал с олигархом этот вопрос, передает Думская.

По словам Труханова, Коломойский пока не участвует в процессе создания нового политического объединения с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

«Что касается Игоря Валерьевича Коломойского, то это серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию Видродження, которая ассоциируется с ним, то это его право — консультировать ее или не консультировать ее, помогать ей или не помогать», — сказал он.

Труханов добавил, что ради развития Одессы он готов вести переговоры со всеми без исключения.

«Я не представляю, как может работать мэр, находясь в оппозиции», — сказал мэр Одессы.

Труханов добавил, что решил провести в Раду новую партию, так как государственные власти «не слышат органы местного самоуправления».

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый политический проект, в который войдут партия Видродження, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Геннадий Труханов Одесса Игорь Коломойский

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Вчера, 15:30

img
ПриватБанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации
Экономика

Вчера, 13:29

img
В Минфине рассказали, какой будет структура Налоговой службы
События

Вчера, 15:32

img
Убийство водителя BlaBlaCar: экс-бойца Правого сектора приговорили к пожизненному заключению

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27738
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21459
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12720