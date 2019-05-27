Мэр Львова Садовый заявил, что его хотят снять с должности
Городской глава Львова, лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности мэра.
Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото соответствующего постановления о досрочном прекращении полномочий.
По словам, Садового, оно было зарегистрировано главой фракции Блока Петра Порошенко в горсовете Петром Адамыком, глава фракции Свободы Маркияном Лопачаком и еще одним депутатом от БПП Григорием Козловским.
«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы? Петр Порошенко, надеюсь что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с вами не согласовывали», — написал мэр Львова.
Напомним, ранее Садовый объявил, что его партия Самопомич будет участвовать в выборах в Верховную Раду.