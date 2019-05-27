Мэр Львова Садовый заявил, что его хотят снять с должности Сегодня, 10:55 896 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook Садовый заявил, что его хотят снять с должности, чтобы «грабить город» Андрей Садовый/Facebook

Городской глава Львова, лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности мэра.

Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото соответствующего постановления о досрочном прекращении полномочий.

По словам, Садового, оно было зарегистрировано главой фракции Блока Петра Порошенко в горсовете Петром Адамыком, глава фракции Свободы Маркияном Лопачаком и еще одним депутатом от БПП Григорием Козловским.

«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы? Петр Порошенко, надеюсь что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с вами не согласовывали», — написал мэр Львова.

Напомним, ранее Садовый объявил, что его партия Самопомич будет участвовать в выборах в Верховную Раду.