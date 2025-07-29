Ирпенский городской совет проголосовал за прекращение полномочий мэра Маркушина

Ирпенский городской совет в Киевской области во вторник, 29 июля, проголосовал за прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина. Об этом сообщает Суспільне .

Как пишут журналисты, за выражение недоверия Маркушину и досрочное прекращение его полномочий проголосовало большинство депутатов.

Накануне чиновник написал на странице в Facebook, что во время сессии городского совета так называемые рейдеры «реализуют очередную попытку захватить власть в Ирпене», пытаясь передать полномочия городского головы секретарю.

Также он опубликовал видео с заседания совета, на котором видно конфликт между муниципальной стражей города и, вероятно, депутатами.

В апреле журналисты-расследователи NGL.media выяснили, что мэр Ирпеня Александр Маркушин мог приобщиться к завозу в Украину кроссоверов Infiniti для нужд военных, и попытались узнать, что стало с этими автомобилями дальше.

Также Маркушина подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года.

Ранее он подтвердил, что Государственное бюро расследований (ГБР) вручило ему подозрение из-за незаконного пересечения границы. Он пояснил, что на несколько дней выехал из Украины, чтобы забрать военную помощь. Маркушин добавил, что на два дня заехал к своему двухлетнему сыну, который находился в Италии.

Как добавил мэр Ирпеня, на день рождения своего сына в Италии он пригласил депутатов Ирпенского горсовета Александра Пащинского и Владимира Карплюка. Маркушин также утверждает, что бывший глава Ирпеня Владимир Карплюк написал на него заявление в ГБР.