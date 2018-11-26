Мэр Глухова, который ранее шел в президенты, заявил о готовности остаться на старой должности

Мэр Глухова Мишель Терещенко заявил, что согласен остаться на старой должности и вернуться в город в течение двух суток.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Президент уверяет, что выборы состоятся в любом случае. Но в этом случае, они не могут быть свободными и справедливыми, поскольку массовые собрания граждан запрещаются, коммуникации будут находиться под контролем и путешествия будут ограничены", - написал Терещенко.

По его словам, "в этих условиях явно нет никакой гарантии справедливых выборов, и мы четко знаем, что только действующий президент сможет проводить свою предвыборную кампанию, в результате чего граждане смогут выбрать только его".

Терещенко отметил, что в Глухове менее чем за два месяца коррупционная система сумела отстранить Елену Демишеву от занимаемой должности секретаря Глуховского горсовета, и лишить его возможности исполнять обязанности городского головы во время его отсутствия в городе.

"Этот судья своим решением создал в Глухове очень критическую ситуацию еще до того, как мы рассмотрим предложение о введении военного положения, по всей стране", - отметил он.

"В этих обстоятельствах, находясь "де-юре "городским головой Глухова, я не имею другого выбора, как забыть о моих семейных обстоятельствах и любых политических амбициях и вернуться в Глухов, чтобы возглавить город", - заявил Терещенко.

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"Сейчас я нахожусь в официальном отпуске после недавнего рождения моего сына Никогда и проживаю в Киеве, но я всегда готов вернуться в Глухов течение 48 часов, чтобы помочь моей команде бороться с российской агрессией против Украины и защищать безопасность нашего замечательного города", - добавил он.

Напомним, что в октябре 2018 года Мишель Терещенко заявил о желании идти в президенты.