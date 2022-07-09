Мэр идет против Банковой. Глава Чернигова Владислав Атрошенко обвиняет Офис президента в попытках его устранить — интервью НВ 9 июля, 07:15 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что подчиненные Зеленского пытаются отстранить его от управления городом (Фото:Коллаж НВ)

В Чернигове Офис президента планирует создать военно-гражданскую администрацию и назначить ее главой своего человека. Мэр города опасается, что таким образом Банковая хочет отстранить его от должности.

С началом полномасштабной войны Чернигов, находящийся в 150 км от украинской столицы и в 70 км от границы со страной-агрессором, около месяца находился в осаде. В апреле российские войска отошли, в областной центр начала возвращаться жизнь, а за ней - и политика.

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Уже в мае стало ясно, что между городским головой Владиславом Атрошенко и центральной властью идет борьба. В последнее время мэра, в отличие от руководителей других городов, дважды не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на недавний форум в Лугано.



Это возмутило Атрошенко, обвинившего Офис президента ( ОП) в своих бедах.



Ему ответил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП. «Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он в Telegram. — Во-первых, напоминаю тех, кто забыл — в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала! Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас».



Через несколько дней после таких намеков Банковой Атрошенко обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому : мол, подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.



Мэр еще до начала полномасштабной войны имел определенные скрытые конфликты с Банковой по вопросам тарифов и местного самоуправления.



О том, почему сейчас возродилось прошлое противостояние НВ и пообщался с Атрошенко.



— Вы заявили, что подчиненные президента пытаются отстранить вас от управления городом. И попросили Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию. Расскажите, как вас пытаются устранить?



— Есть единственный способ — отстранить от должности и ввести военную администрацию в городе.



— Процесс создания администрации уже начался?



— Нет, указа президента еще нет. Но все для этого готово. Есть определенный кандидат – целый генерал-майор. И, по задумке, это должно было произойти в ближайшие дни.



— Вы говорите, что это «должно было произойти». А может не произойти?



— У меня есть понимание, что это решение повредит президенту Украины. Поскольку оно, в первую очередь, не будет воспринято горожанами. Думаю, что это очень плохой сигнал по поводу отношения центральной власти к органам местного самоуправления.



— Вы можете назвать фамилию человека, которого хотят назначить на должность ВГА города?



— Я не буду этого делать по этическим соображениям. Если я назову фамилию, то будут вопросы к нескольким людям по поводу утечки этой информации. Нецелесообразно это делать.



— Кто эти подчиненные президента, которые пытаются отстранить вас от должности?



— Президент, очевидно, знает фамилии своих подчиненных, отвечающих за соответствующие направления. Я считаю, что их фамилии тоже не стоит называть — они известны, в первую очередь, президенту. Понимаете, вопрос ведь не в фамилиях, а в будущем Чернигова. Обидно, что интриги отдельных чиновников довели до того, что решение нужно принимать лично президенту и определяться, на стороне ли он черниговцев, или подвергся манипуляции своих подчиненных.



— Правильно ли я понимаю, что под подчиненными президента вы имеете в виду главу ВГА Черниговской области Вячеслава Чауса и заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, которые делали заявления о вашем невыпуске за границу?



— Это ваше мнение, как журналиста. Если вы имеете это мнение, то, очевидно, есть основания называть эти фамилии. Я воздержусь от комментария. Вопрос не в фамилиях, а в восстановлении моего родного города.



— Еще в марте, когда русские войска стояли под Черниговом, вы записывали совместные видео с Чаусом. Почему после ухода русских войск начались между вами публичные недоразумения, в том числе во время сессии облсовета?



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