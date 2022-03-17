Украинцы будут последними дураками, если когда-нибудь начнут доверять России — мэр Чернигова 17 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Владислав Атрошенко (Фото:Владислав Атрошенко/Facebook)

Все население Чернигова, находящееся сегодня под интенсивными обстрелами войск РФ, ненавидит россиян и считает их фашистами.

Об этом рассказал в интервью НВ мэр города Владислав Атрошенко.



«Сегодня россиян ненавидит 100% населения. Их считают убийцами и фашистами», — заявил городской голова.



Отвечая на вопрос о том, сохранится ли эта ненависть на будущие поколения, Атрошенко привел пример примирения с Германией: «Я думаю, что несколько поколений должно пройти, несколько десятков лет для того, чтобы вообще мы могли говорить о каком-то там примирении. Конечно, время все стирает. Посмотрите, у нас есть города-побратимы в Германии, мы общаемся. Хотя немецкие фашисты стерли с лица земли Чернигов, он был одним из десяти наиболее разрушенных городов. Эта беспощадная бомбардировка произошла с 23 по 26 августа 1941 года. Сейчас это преступление повторяют российские фашисты».



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Атрошенко добавил, что в знак примирения с немцами город поддерживал порядок на кладбище фашистских захватчиков.



«Когда-то мы и с Россией примиримся, но это не будет через пять или десять лет. Должно пройти время. Примириться можно, но доверять никогда нельзя России. И украинцы будут просто последними дураками, если начнут доверять России. России доверять нельзя никогда: ни когда-нибудь, ни через 200 лет», — сказал мэр Чернигова.



Он также уверен, что сегодня Чернигов сможет выстоять.



«Вопрос только в том, какой кровью и какими жертвами. Чтобы никто не сомневался: черниговцы и наши предки ни от кого не убегали. Мы еще можем к кому-то зайти в гости и спросить сатисфакцию по поводу возмещения наших убытков. Вот у меня есть большое желание спросить о возмещении ущерба с россиян», — сказал Атрошенко.

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