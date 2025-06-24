За мэра Бердичева, которого задержали по подозрению в получении взятки, внесли залог

24 июня, 12:00
Городского голову Бердичева Сергея Орлюка задержали 20 июня (Фото: РИО Бердичев Новости/Телеграм)

За мэра Бердичева Сергея Орлюка, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог в размере 242 тысяч гривен.

Об этом Укринформу сообщили в Королевском районном суде Житомира.

21 июня суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов.

Залог за Орлюка внесли 23 июня. В суде отметили, что после внесения залога городского голову Бердичева освободили из-под стражи.

20 июня стало известно, что мэра Бердичева в Житомирской области Сергея Орлюка задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Перед этим Telegram-канал Рио-Бердичев опубликовал фото, на котором мужчина, похожий на Орлюка, стоит в наручниках посреди улицы.

Сергей Орлюк занимает должность городского головы Бердичева с 2020 года. Ранее он был депутатом Житомирского областного совета 7 созыва и депутатом Бердичевского горсовета 5 и 6 созывов.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Бердичев Житомирская область Коррупция Взятка Подозрение Залог

