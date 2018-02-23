Меньше половины: в Кабмине отчитались о выполненных заданиях по Соглашению об ассоциации с ЕС

Украина в 2017 году выполнила евроинтеграционные обязательства на 41%

В 2017 году уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС Украиной составил 41%.

Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен на конференции Итоги имплементации Соглашения об ассоциации, сообщает Европейская правда.

Согласно документу, уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к показателю 42%.

Самая низкая успеваемость – у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Напомним, с 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вступило в силу в полном объеме.