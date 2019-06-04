Мендель рассказала о конкурсе на должность спикера Зеленского и собеседовании с президентом 4 июня, 12:14 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Юлия Мендель пресс-служба президента Украины

Спикер президента Украины Юлия Мендель рассказала о конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

В интервью изданию iod. media Мендель рассказала, что о конкурсе на должность спикера президента она узнала в Копенгагене.

Резюме она подала в пятницу вечером, а уже в субботу ей позвонили и пригласили на собеседование.

«Для меня это был приятный шок, потому что если у вас в пятницу три тысячи вакансий, то есть ли шанс, что вам перезвонят в субботу? Это невозможно. Как мне потом объяснили, заявки прорабатывало много волонтеров и была вовлечена HR-компания», — говорит Мендель.

По ее словам, собеседование длилось 20 минут, ее спросили, чем она занимается. На тот момент она работала с командой Всемирного банка над освещением реформ в Украине и сотрудничала с The New York Times.

«В понедельник мне дали задание, видно было, что идет отбор. Сначала отобрали 100 человек, затем 50. Я сделала задачи к вечеру вторника и дальше ждала ответа. Это все произошло до инаугурации. После нее со мной связались и назначили интервью», — сказала Мендель.

Тестовое задание включало у себя написание текста и запись видеообращения.

«Они хотели видеть, как человек умеет писать, какие у него ценности и как говорит в камеру. У меня была тема о 8 и 9 мая», — говорит она.

После этого было назначено собеседование с Зеленским, во время которого он общался с ней на украинском языке.

«Скажу честно, это было очень приятно, потому что показывает уровень интеллигентности, уважения, этики. Я думаю, он мог позволить себе говорить по-русски, его родном языке. Также интересно было, как меня спрашивали об уровне знания английского. Я сказала, что если хотите проверить, то спросите что-нибудь. И никто не захотел, кроме Владимира Зеленского. Он начал задавать вопросы на английском. Для меня этот лингвистический подход, как для филолога, был очень интересным», — сказала Мендель.

3 июня президент Зеленский своим указом назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.