Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками Сегодня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства указал России на ответственность за действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает theБабель.

«Для Украины очевидно, что именно Россия несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе. И когда артиллерийские обстрелы происходят в тот самый момент, когда рабочие подгруппы работают над механизмом прекращения огня, президент прямо указывает России на эту ответственность», — заявила Мендель.

По ее словам, Зеленский таким образом дает российской стороне «возможность исправить ситуацию путем влияния на боевиков, вернувшись таким образом в русло переговорного процесса».

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой «сорвать процесс переговоров о прекращении огня».

Экс-президент Петр Порошенко сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над своими боевиками на Донбассе очень опасно.