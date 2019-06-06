Мендель прокомментировала заявление Кучмы о запрете огня на Донбассе Сегодня, 20:04 Цей матеріал також доступний українською АП Мендель отреагировала на заявление Кучмы об огне на Донбассе АП

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

«Фраза, которая разошлась в СМИ, вырванная из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописана остановка огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская обязательно должна остановить огонь по своему. И призыв прекратить огонь, а не стрелять, касался прежде всего противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением», — подчеркнула Мендель.

По ее словам, за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных.

«Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо разработать механизмы разведения сил», — сказала она.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу, экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины в Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Впоследствии Кучма отметил, что силы ООС не должны отвечать на обстрелы, которые исходят со стороны гражданских объектов.