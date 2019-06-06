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Мендель ответила на слова о поражении в Минске: Украина пережила две капитуляции — после Иловайска и Дебальцево

Сегодня, 17:54
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Мендель ответила на слова о поражении в Минске: Украина пережила две капитуляции — после Иловайска и Дебальцево - фото

пресс-служба президента

Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на заявление экс-президента Петра Порошенко о попытке капитуляции представителей Украины на переговорах в Минске.

Порошенко заявил, что заявления о возможности прекращения блокады оккупированного Донбасса и прекращения огня в ответ на атаки противника «очень похожи на капитуляцию».

«Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили — первая после Иловайска, вторая после Дебальцево», — ответила ему Мендель.

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По ее словам, основная цель Зеленского и украинской делегации на Минских переговорах заключается в том, чтобы получить в Минске победу для Украины.

Мендель также подчеркнула, что снятие экономической блокады с Донбасса возможно только в формате двустороннего движения, в частности, после постепенного возвращения «национализированных» боевиками предприятий в украинском правовом поле.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Теги:   Война на Донбассе Юлия Мендель Донбасс

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