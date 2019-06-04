Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Мустафа Найем
У меня плохие новости
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Мендель могла допустить конфликт интересов во время работы с NYT — СМИ

4 июня, 12:27
Цей матеріал також доступний українською
Мендель могла допустить конфликт интересов во время работы с NYT — СМИ - фото

РБК-Украина

СМИ сообщили о конфликте интересов из-за пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель

Юлия Мендель, ставшая пресс-секретарем президента Украины, могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность, пишет CNN.

В частности, в мае у Мендель вышло три публикации в NYT, в том числе скандальная статья о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке Виктора Шокина с поста генпрокурора.

В материале под названием К Байдену возникли вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками только в 19-м абзаце упоминалось, что никаких доказательств против Байдена нет.

Статья вышла 1 мая, а уже 3 мая Мендель отправила резюме Зеленскому.

Другая публикация Мендель касалась роспуска Верховной Рады Владимиром Зеленским, еще одна была посвящена притеснениям в украинской армии по половому признаку.

Руководитель пресс-службы The New York Times Ари Исаакман Беваскуа заявил, что издание не знало об участии Мендель в конкурсе на государственную должность, иначе не поручало бы ей данные задания и прекратило бы сотрудничество, учитывая конфликт интересов.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель. Она ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, и Интер. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico. Последние несколько лет она сотрудничала с The New York Times.

Читайте также:
 Работа с NYT и Всемирным банком. Что известно о спикере Зеленского Юлии Мендель

Теги:   Владимир Зеленский Юлия Мендель

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Культура

Сегодня, 13:01

img
Украинский классик. Умер писатель Юрий Мушкетик
Экономика

Сегодня, 22:00

img
Нафтогаз должен снизить цену газа для населения на июнь на 800−900 грн за тысячу кубометров — Кистион
События

Сегодня, 07:17

img
В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненый

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30934
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20526
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11955