Мендель могла допустить конфликт интересов во время работы с NYT — СМИ 4 июня, 12:27 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина СМИ сообщили о конфликте интересов из-за пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель РБК-Украина

Юлия Мендель, ставшая пресс-секретарем президента Украины, могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в The New York Times во время конкурса на должность, пишет CNN.

В частности, в мае у Мендель вышло три публикации в NYT, в том числе скандальная статья о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке Виктора Шокина с поста генпрокурора.



В материале под названием К Байдену возникли вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками только в 19-м абзаце упоминалось, что никаких доказательств против Байдена нет.

Статья вышла 1 мая, а уже 3 мая Мендель отправила резюме Зеленскому.

Другая публикация Мендель касалась роспуска Верховной Рады Владимиром Зеленским, еще одна была посвящена притеснениям в украинской армии по половому признаку.

Руководитель пресс-службы The New York Times Ари Исаакман Беваскуа заявил, что издание не знало об участии Мендель в конкурсе на государственную должность, иначе не поручало бы ей данные задания и прекратило бы сотрудничество, учитывая конфликт интересов.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель. Она ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, и Интер. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico. Последние несколько лет она сотрудничала с The New York Times.